„Bürgerbrauzunft“ Nieheim ist der Sieger

Kreis Höxter

Der Heimat-Preis des Kreises Höxter geht an den Verein „Bürgerbrauzunft“ Nieheim. Auf den zweiten Platz wählt eine fachkundige Jury die „Akademie Flechtsommer“ Dalhausen. Dritter wird der Verein zur Förderung historischer Telegrafie in Entrup. Landrat Michael Stickeln hat den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis am Donnerstagabend in einer kleinen Feierstunde in der Aula des Kreishauses in Höxter verliehen.

Von Jürgen Drüke