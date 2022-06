Bürgerbusverein Bad Driburg wird 25

Der Bürgerbusverein Bad Driburg feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Am Samstag, 11. Juni, von 11 Uhr an, soll das auf dem Rathausplatz mit verschiedenen Aktionen groß gefeiert werden.

Der Bad Driburger Bürgerbus gehört zu den frühen Gründungen in OWL. Dem Verein gehören 54 Mitglieder an. Er hat zur Zeit 19 ehrenamtliche Fahrer. Darunter fahren vier Frauen die Bürger durch die Stadt. Seit 1997 stellen die Aktiven den ÖPNV in Bad Driburg Kernstadt sicher. Der Linienverkehr begann am 2. Juni 1997. Der Bus bindet die Stadtteile Südstadt, Südstadt-Ost, Steinberg und Nordstadt an die Innenstadt an. Das Krankenhaus, fünf von sechs Kliniken und andere wichtige Punkte sind auch angeschlossen.