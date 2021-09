Bürgerdialog zum neuen MKK-Konzept

Auch in Lübbecke gibt es einen Bürgerdialog zum Medizinkonzept der Mühlenkreiskliniken (MKK). Landrätin Anna Katharina Bölling sowie der MKK-Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier und der Medizinvorstand Dr. Jörg Noetzel präsentieren das Gutachten zu den Entwicklungsperspektiven und sprechen mit den Bürgern darüber.

Präsentation des Krankenhaus-Gutachtens in der Stadthalle Lübbecke

In dem neuen MKK-Gutachten geht es auch um den Krankenhaus-Standort Lübbecke.

Der Bürgerdialog ist am Montag, 27. September, um 18 Uhr in der Stadthalle Lübbecke, Bohlenstraße 29. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung wird auch als Live-Stream im Internet übertragen. Über die eingerichtete Chat-Funktion können während der Live-Übertragung Fragen gestellt werden. Der Stream ist unter www.medizin-im-dialog.de erreichbar.

Für alle, die in Präsenz an der Veranstaltung teilnehmen wollen, gilt die 3-G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Außerdem ist eine Anmeldung auf der Internetseite www.muehlenkreiskliniken.de/medizin-im-dialog notwendig. In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Reservierung unter 0571/7905678 möglich. Alle Teilnehmer werden gebeten, einen 3-G-Nachweis sowie die Anmeldung parat zu halten.

Das Gutachten sowie die Aufzeichnung der Bürgerdialoge in Bad Oeynhausen und Rahden sind auf der Internetseite www.muehlenkreiskliniken.de/medizinstrategie abrufbar.