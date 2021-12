Bürgerenergie weiter auf Erfolgskurs

Der Klimawandel ist ein präsentes Thema und in aller Munde. Immer mehr Menschen erkennen die Potenziale, die erneuerbare Energien bieten. Bürgerenergiegemeinschaften leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Aus diesem Antrieb heraus war die Energiegenossenschaft „Bürgerenergie Warburger Land eG“ im Jahr 2010 auf Initiative der damaligen Volksbank Warburger Land gegründet worden.

Ihr Ziel ist es, Bürgern die Möglichkeit zu bieten, in klimaschonende und umweltfreundliche Energieerzeugung vor Ort zu investieren. In diesen Tagen konnte Nicolas Aisch, Bürgermeister der Orgelstadt Borgentreich und gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft, die Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung begrüßen.

Die beiden Vorstände Birger Kriwet und Ralph Liebermann blickten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schlugen der Versammlung für 2020 eine Dividende in Höhe von 3,75 Prozent vor.

Die 95 Anteilseigner betreiben insgesamt sechs Photovoltaikanlagen in den Städten Borgentreich, Willebadessen und Warburg. „Wir würden zukünftig gerne weitere Anlagen hinzunehmen, doch leider fehlte es zuletzt an rentablen Projekten“, so die beiden Vorstandsmitglieder.

Für den langjährigen Vorstand Ralph Liebermann hieß es in der Versammlung Abschied nehmen: Nach zehnjähriger Tätigkeit scheidet er auf eigenen Wunsch aus diesem Gremium aus. Nachfolgen wird ihm An­dreas Kraut aus Warburg.