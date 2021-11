Bürgermeister Dreier will das „Bestmögliche“

Kein Weihnachtsmarkt für Ungeimpfte: Vorgaben des Landes sorgen in Paderborn für Diskussionen

Paderborn

Keine Chance für Ungeimpfte: Die Nachricht über die 2G-Regelung für den Weihnachtsmarkt, der an diesem Freitag beginnen soll, sorgt bei Händlern und in der Bevölkerung für kontroverse Debatten. Am Mittwoch traf sich der Vorstand der Schausteller mit Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther zur Aussprache über die Vorgaben von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Von Ingo Schmitz