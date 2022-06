Bürgermeister schaut sich Bad Oeynhausen von oben an

Bad Oeynhausen/Porta Westfalica

Wenn jemand viele Ecken von Bad Oeynhausen kennt, dann ist es Bürgermeister Lars Bökenkröger. Trotzdem konnte sich dieser die Stadt am Wochenende noch mal aus einer ganz neuen Perspektive anschauen. Denn der Aero-Club Bad Oeynhausen-Löhne hatte den Bürgermeister eingeladen, in Porta Westfalica einen Testflug über die Stadt zu machen und zusätzlich noch etwas über die Ausbildung in Theorie und Praxis, das Vereinsleben und die Nachwuchsförderung des Clubs zu erfahren.

Von Silas Ekelhoff