Bürgermeister übernimmt für Aktion des Jugendparlaments die Verantwortung

Aktion des Jugendparlaments für Solidarität: Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und seine Frau Natascha zünden im Bürgerpark eine Kerze an zum Gedenken an die Opfer der Pandemie.

„Ich sehe mich in der Verantwortung.“ Das hat Bürgermeister Hubert Erichlandwehr am Dienstag vor dem Stadtrat gesagt. Dieter Röchter (CDU) hatte gefragt, was aus der Strafanzeige gegen den Vorsitzenden des Jugendparlaments (Jupa), Henri Lindner, geworden sei.