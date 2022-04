Bürgermeister wird Stadtführer

Zwei Jahre mussten die Malteser die Busrundfahrt mit Bürgermeister Michael Dreier coronabedingt aussetzen. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder starten können“, sagt Stefanie Friemuth, Stadtbeauftragte der Malteser in Paderborn. Treffpunkt ist am kommenden Sonntag, 24. April, um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Maspernplatzes.

Busrundfahrt der Malteser am kommenden Sonntag – Anmeldungen noch möglich

Um 14.30 Uhr geht es los. „Auch diesmal unterstützen uns die Padersprinter und stellen uns zwei Gelenkbusse zur Verfügung“, so Stefanie Friemuth, denn bei der hohen Nachfrage seien die großen Busse erforderlich.

Diesmal geht es den äußeren Ring entlang zu den aktuellen Bauprojekten in der Stadt: zum Neubau des Bahnhofs, zu den Arbeiten im Technologiepark, der Erschließung des Alanbrooke-Quartiers und noch zu weiteren Baustellen in der Paderstadt. Wichtig ist es den Maltesern, den älteren Bürgern, die nicht mehr so mobil sind, die Stadt und auch die bauliche Entwicklung zu zeigen.

Rundfahrt ist kostenlos

Die Rundfahrt ist für alle Fahrgäste kostenlos und wird durch Spenden sowie dem ehrenamtlichem Engagement möglich gemacht. Bürgermeister Michael Dreier und sein Stellvertreter Dieter Honervogt werden als „Stadtführer“ während der Fahrt moderieren und vieles zu den Bauprojekten aus erster Hand erzählen. Die Rundfahrt dauert bis circa 16 Uhr.

Direkt im Anschluss an die Fahrt laden die Malteser zu einem gemütlichen Kaffeetrinken ins Forum St. Liborius ein. Wer dabei sein möchte, steigt dort mit aus und lässt sich bei Kaffee und Kuchen von dem Team rund um Monika Klein-Franze, Leiterin Soziales Ehrenamt, verwöhnen. Nötige Rollatoren oder auch Rollstühle transportieren die Malteser mit einem Begleitfahrzeug direkt zum Kaffeetrinken. Für alle anderen geht es wieder an den Ausgangsort am Maspernplatz zurück.

Wegen der großen Nachfrage bitten die Malteser bis Donnerstag, 21. April, für die Rundfahrt und das Kaffeetrinken um Anmeldung bei Monika Klein-Franze unter Tel. 0151/11681465 oder per E-Mail an monika.franze@malteser.org