Bürgerwind Borchen erhält grünes Licht

In Etteln stehen bereits mehrere Windräder.

Wann es in Etteln mit den Bauarbeiten losgeht, kann das Unternehmen noch nicht sagen: „Das steht noch nicht fest. Wir müssen jetzt zuerst die Anlagentypen etwas umstellen und anpassen. Wir erarbeiten derzeit, was möglich ist, zum Beispiel, was immissionsschutzmäßig möglich ist“, erläutert Martin Lüthen auf Anfrage. Er ist zusammen mit FDP-Ratsherr Dr. Martin Welsing und Tobias Roeren-Wiemers einer der drei Geschäftsführer der Bürgerwind Borchen.