Burkhard Stöwer regiert Marsberger Kaiserreich

Es war ein spannender und recht zäher Wettkampf, das Schießen um die Würde des Jubiläumskaisers des Schützenvereins Meerhof. Mit dem 240. Schuss gelang es schließlich Burkhard Stöwer, der 2007/08 Schützenkönig war, den Rest des Vogels aus dem Kugelfang zu holen.

Burkhard Stöwer geht damit als vierter Kaiser in die Geschichtsbücher des Schützenvereins ein. Insgesamt 33 Schützenkönige nahmen an dem Schießen teil.

Nachdem die bisherigen Kaiser Clemens Hund, Martin Wiepen, Reinhold Kleffner und der amtierende König Sebastian Wiepen ihre Ehrenschüsse abgefeuert hatten, folgte ein Schießwettbewerb mit zähem Verlauf. Weil sich der Holzvogel im Laufe des Schießens spaltete und sich seine linke Hälfte im Kugelfang verfing, wurden zwölf Durchgänge benötigt, bevor der neuer Kaiser feststand. Letztendlich fiel der Rest gegen 19.30 Uhr herunter, wobei Zepter und Krone noch am Vogel waren. Den Apfel hatte zuvor Oberst Hubertus Hund abgeschossen.

Kräftig gefeiert wurde beim dreitägigen Jubelfest bereits am Samstag. Neun Gastvereine waren gekommen, um zu gratulieren. Zudem gratulierten der Landrat des Hochsauerlandkreises, Dr. Karl Schneider, Bürgermeister Thomas Schröder und Ortsbürgermeister Hans Josef Dülme dem Schützenverein zum 100. Geburtstag. Viel Lob gab es für den Musikverein Bad Wünnenberg, der bis in die frühen Morgenstunden für eine prächtige Stimmung sorgte.

Zur Kaiserin erkor Burkhard Stöwer seine Ehefrau Renate. Das Paar hatte 2007/08 die Königswürde inne. Foto: Johannes Büttner

Unter der aktiven Beteiligung des neuen Kaiserpaares folgte am Sonntag ein großer Festumzug durch das Dorf. Höhepunkte am Heimatnachmittag waren dann ein Rückblick auf 100 Jahre Schützenwesen in Meerhof und eine Kleiderschau, bei der die Roben der Königinnen und Hofdamen aus der Historie bis heute gezeigt wurden. Diese Kleider hatten die Frauen des Hofstaates und die Königinnen während der Schützenfeste getragen. Am Montag setzen sich die Jubiläumsfeierlichkeiten fort. Den Abschluss bildete eine große Jubiläumsdisco in der Schützenhalle. Das Schützenfest wird in Meerhof vom 2. bis 4. Juli gefeiert.