Seniorensprecher sieht Probleme bei der Bestellung für ältere Menschen in Höxter

Höxter

Weniger Autos in der Stadt, dafür mehr Angebote des ÖPNV auch in schlechter angebundenen Gebieten – so soll der Verkehr der Zukunft auch im Kreis Höxter aussehen.

Von Timo Gemmeke