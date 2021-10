Bus in Holzminden fährt elektrisch

Holzminden

In Holzminden ist derzeit ein Elektrobus im Probebetrieb unterwegs. „Wir sind froh, dass sich auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in Bezug auf den Klimaschutz etwas bewegt“, stellt Landrat Michael Schünemann bei einem Ortstermin am Holzmindener Busbahnhof fest.