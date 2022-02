Bushäuschen: barrierefreier Einstieg

Rödinghausen

Vier Jahre hat es gedauert – nun aber sind die Bauarbeiten für die neuen barrierefreien Buswartehäuschen in Rödinghausen angelaufen. Das erste wird an der Straße Wehmerhorst in Schwenningdorf errichtet. Die alte Haltestelle „Sportplatz“ hat ausgedient – die neue verfügt über Radbügel zum sicheren Abstellen des Fahrrads und bekommt später eine solarbetriebene Beleuchtung.

Von Kathrin Weege