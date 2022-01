Busse fahren in Paderborn sonntags halbstündlich

Paderborn

Die Inbetriebnahme der Zentralen Omnibushaltestelle am Westerntor (ZOH) ist nicht das einzige Vorhaben, das der Padersprinter in diesem Jahr umsetzt. Zu den größeren Projekten gehören die Taktverdichtung am Sonntag sowie im kommenden Jahr zahlreiche neue oder optimierte Linien. Das kündigte René Möller vom Padersprinter am Dienstag im Mobilitätsausschuss an.

Von Ingo Schmitz