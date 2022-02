Büttenabend kommt per USB-Stick

Da der Pickel-Jauh aus Willebadessen-Peckelsheim seinen Büttenabend am 19. Februar wegen Corona wieder nicht feiern kann, bietet der Karnevalsverein eine digitale Alternative an. Auf USB-Sticks lassen die Jecken die schönsten Büttenabend-Szenen Revue passieren – gespickt mit aktueller Narretei.

Die kleinen Datenträger sind Bestandteil von Karnevalspaketen, die der Pickel-Jauh in diesen Tagen packt und für acht Euro feil bietet. Darin enthalten sind süße und herzhafte Köstlichkeiten und eben digitale Überraschungen. Bestellungen sind möglich per E-Mail an mail@pickel-jauh.de bis 18. Februar. Am Wochenende 18./19./20. Februar sollen die Pakete verteilt werden.