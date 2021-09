Cabrio war schon immer sein Traum

WESTFALEN-BLATT-Serie „Ich und mein Oldtimer“ – Heinz Rolf zeigt in Folge 21 Mercedes-Zweisitzer, Trecker und blaue Zündapp

Fürstenau

„Dieses Auto war schon immer mein Traum. Und rot musste es sein.“ Wenn Heinz Rolf sein Daimler Cabrio, Modell 280 SL, W107, zur Spazierfahrt mit Ehefrau Mechthild aus der Garage holt, dann strahlt er, als hätte er den Zweisitzer gerade erst in Besitz genommen. Dabei ist es schon acht Jahre her, seit er sich diesen Traum erfüllt hat. An seinem Geburtstag 2013 hat der Oldtimer-Liebhaber aus Fürstenau das stilvolle Cabriolet, Baujahr 1985, gekauft – und sich damit selbst ein besonderes Geschenk gemacht.

Von Sabine Robrecht