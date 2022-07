„Café für alle“ im Johanneshaus

Delbrück

Um dem Wort „Inklusion“ auch in Delbrück weitere Bedeutung zu geben, ist das „Café für alle“ ins Leben gerufen worden. Frei nach dem Motto „Jeder ist willkommen“ startet das „Donnerstags-Café“ erstmalig am 11. August von 14 bis 17 Uhr im Johanneshaus am Kirchplatz 11 in Delbrück. Danach findet es jeden Donnerstag zur selben Zeit und am selben Ort statt.