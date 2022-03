Café für ukrainische Flüchtlinge in Bad Lippspringe

Im Haus Hartmann in Bad Lippspringe hat die Stadtverwaltung ein Welcome-Café für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. Die Familien können dort montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr Kontakte knüpfen und sich austauschen.

Das Haus Hartmann in Bad Lippspringe.

Zum Angebot gehört auch eine Kinderbetreuung, die von Erzieherinnen der Bad Lippspringer Kitas betrieben wird. Dort können die Kinder malen, basteln und spielen. Die Erwachsenen können sich während der Öffnungszeiten des Welcome-Cafés dort ausruhen oder Gesprächsangebote annehmen.

Bei Bedarf stehen auch Dolmetscher zur Verfügung. Ansprechpartnerin für das Welcome-Café ist Mechthild Hörsken von der Städtischen Kita Adolf-Kolping-Straße. Sie ist telefonisch unter 05252/973677 erreichbar. Während der Ferien und an Feiertagen ist das Welcome-Café geschlossen.

3200 Flüchtlinge in Lippe

Derweil teilt der Kreis Lippe mit, dass zahlreiche geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den vergangenen Wochen angekommen sind, um Schutz und Unterkunft zu suchen. Rund 3200 Geflüchtete seien den lippischen Städten und Gemeinden bekannt. Damit diese zum Beispiel dauerhaft Sozialleistungen in Anspruch nehmen oder sich eine Arbeit suchen können, ist eine Registrierung bei der Ausländerbehörde notwendig. Im Kreishaus in Detmold können sich Geflüchtete ab kommender Woche montags bis freitags registrieren lassen, die Ausländerbehörde des Kreises Lippe koordiniert die Terminvergabe für die Registrierung.

Um einen strukturierten Ablauf zu gewährleisten, hat die Verwaltung in den vergangenen Tagen eine Registrierstelle innerhalb der Ausländerbehörde aufgebaut. In Abstimmung mit den Kommunen und mit Unterstützung des Fachgebiets Integration des Kreises Lippe werden Termine und bei Bedarf Mobilitätsangebote geplant.

Der erste Schritt ist der Weg zur Stadt- oder Gemeindeverwaltung. So werden die Stammdaten der Geflüchteten mit Unterstützung des Fachgebiets Integration des Kreises Lippe oder auch in Eigenregie bereits vor Ort in den Kommunen aufgenommen, um sie neben der Ausländerbehörde zum Beispiel auch den Sozialämtern oder Einwohnermeldeämtern zuführen zu können.

Wer Fragen zur Registrierung ukrainischer Geflüchteter bei der Ausländerbehörde des Kreises Lippe hat, kann sich per E-Mail unter Ukraine.Registrierung@kreis-lippe.de melden. Es ist davon abzusehen, ohne Termin ins Kreishaus zu kommen. Wer einen Termin für die Registrierung erhalten hat, benötigt einen 3G-Nachweis.

Allgemeine Informationen gibt es unter www.kreis-lippe.de/ukraine. Eine Beratung für die neuzugewanderten Menschen bietet die Servicestelle Einwanderung des Kreises Lippe an.