Café Janke in der Lübbecker Innenstadt schließt

Lübbecke/Minden

Jetzt ist endgültig Schluss, und zwar sogar noch etwas eher als zunächst gedacht. Das Café Janke in der Langen Straße in der Lübbecker Innenstadt schließt an diesem Samstag endgültig. Konditormeister Dieter Janke geht in den Ruhestand und damit endet eine lange Tradition.

Von Viola Willmann