Café Janke schließt Ende März

Kaffeehaus-Tradition in Lübbecke geht zu Ende – Dieter Janke geht in Ruhestand – kein Nachfolger zu finden

Auf seine Pralinen, Baumkuchen und viele andere Köstlichkeiten müssen die Lübbecker bald verzichten: Konditormeister Dieter Janke geht in Ruhestand. Und mit ihm geht eine lange Kaffeehaus- und Konditorei-Tradition in der Stadt zu Ende. Das weithin bekannte Café Janke schließt spätestens zum Ende März 2022 endgültig seine Türen.

