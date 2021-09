Camcore-Action auf großer Leinwand

Endlich ist es so weit. Der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ läuft in den deutschen Kinos. Und nun wird es auch endlich für das Espelkamper Filmteam „Camcore“ ernst.

Der Action-Kurzfilm „The Bond“ vom Espelkamper Filmteam „Camcore“ flimmert ab sofort im Elite-Kino und in Quernheim vor dem aktuellen James-Bond-Abenteuer über die Leinwand.

Mittlerweile ist es zwar gut ein Jahr her, dass die Truppe um Daniel Littau und Andreas Olenberg einem der größten Leinwand-Helden der letzten sechs Jahrzehnte gehuldigt haben – mit dem Fan-Film „The Bond“. Nun aber können sie ihren Plan in die Tat umsetzen und ihren Kurzfilm vor dem aktuellen Bond-Streifen in den hiesigen Kinos präsentieren.