Camcore tut etwas!

Die Charity-Aktion „Cancel Cancer“ startet am 1. September. Darin setzen sich berühmte Stars für Unterstützung bei der Kinderkrebsforschung ein. In Szene gesetzt wurde die Aktion vom Espelkamper Filmteam Camcore.

Das Camcore-Team hat in Berlin die Spenden-Kampagne „Cancel Cancer“ abgedreht. Am heutigen Mittwoch, 1. September, startet die CC-Aktion.

Krebs ist eine heimtückische Krankheit. Ganz besonders schlimm aber ist es, wenn Kinder an ihr erkranken. Und davon sind jährlich in Deutschland 2000 Kinder betroffen. Jedes an Krebs erkrankte Kind ist eines zu viel – das jedenfalls haben sich auch die Macher der Film-Produktionsfirma Camcore gedacht.