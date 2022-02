Camp „Blauer Affe“ sorgt für Action

Neben der Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den ersten drei Ferienwochen, werden auch wieder Freizeiten für Kinder und Jugendliche angeboten.

Viele Eltern stehen in den Ferien vor dem Problem, Beruf und die Betreuung ihrer Kinder in Einklang zu bekommen. Um hier zu helfen, bietet die Jugendpflege Büren in den ersten drei Ferienwochen (27. Juni bis 15. Juli) wieder ihre Sommerferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Eltern können ihre Kinder wochenweise für 35 Euro anmelden.

Ein neues und weiteres Betreuungsangebot für die ersten zwei Sommerferienwochen (27. Juni bis 8. Juli) wird in Kooperation mit den „Feriencamps blauer Affe“ initiiert. Hierbei handelt es sich um ein Sport- oder Kreativcamp, bei dem Kinder von 8 bis 16 Uhr unter Anleitung in der Sporthalle am Lindenhof jede Menge Action und Spaß haben und neue Sportarten kennenlernen. Weitere Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung gibt es auf www.blaueraffe.org.

Auch in den Osterferien vom 11. bis 22. April findet die Ferienbetreuung für Grundschulkinder statt. Hierfür ist ebenfalls eine Anmeldung notwendig. Der Kostenbeitrag liegt bei 25 Euro (vier Betreuungstage) pro Woche.

Neben dem Programm vor Ort geht es auch wieder auf Reisen. Den Start bildet die Freizeit nach Südtirol vom 25. Juni bis 2. Juli. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können in dieser Zeit das italienische Flair mit einem Mix aus Gebirge, warmen Temperaturen und „La Dolce Vita“ genießen und sich eine Auszeit gönnen. Bereits zum vierten Mal bietet die Jugendpflege eine Fahrt in die österreichische Partnerstadt Mittersill an. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren können vom 14. bis 22. Juli Mittersill mit all‘ seinen Facetten erleben. Untergebracht in einem großen Selbstversorgerhaus, soll neben zahlreichen Ausflügen auch die Kooperation mit dem dortigen Jugendtreff gestärkt werden. Nicht ganz so weit entfernt findet eine Freizeit für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren statt. In diesem Jahr geht es vom 4. bis 8. Juli nach Eversberg, wo ein buntes, actionreiches Programm auf die Kinder wartet. Auch in den Herbstferien wird gereist. Vom 10. bis 24. Oktober wird in Kooperation mit dem Jube Simonschule aus Salzkotten eine Ferienfreizeit für 12 bis 15-Jährige an der Nordsee angeboten.

Bis zu und in den Osterferien finden wieder viele Aktionen und Workshops statt. Unter anderem wird es eine Shopping-Tour, mehrere Kreativ-Kurse, eine Fahrt zum Bowling, Klettertage und einen Longboard-Kursus geben. Eine genaue Übersicht der Angebote und weitere Informationen sind zu finden im Internet unter www.jugendpflege-bueren.de oder erhältlich via Telefon unter 02951/9375742.

Anmeldungen für alle Betreuungen (außer Feriencamp „Blauer Affe“), Freizeiten und Aktionen sind jeweils ab 10 Uhr telefonisch im Treffpunkt 34 möglich. Die Plätze für alle Angebote sind begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet. Unter Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung kann es zu bestimmten hygienischen Maßnahmen kommen, die eingehalten werden müssen. Ebenfalls kann es zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen kommen.