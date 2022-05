Caritas wird von allen unterstützt

Als es im Haupt- und Finanzausschuss jetzt um eine städtische Unterstützung in Höhe von 5000 Euro für den Warenkorb der Caritas ging, gab es aus den fünf Fraktionen keine zwei Meinungen.

Sozialleistungsempfänger und Menschen, die der Caritas besonders bedürftig erscheinen, erhalten einmal pro Woche am Pfarrer-Rüsing-Haus und am Stukenbrocker Pfarr- und Jugendheim stark vergünstigte Lebensmittel sowie Hygieneartikel. Die Anzahl der Bedürftigen ist stark angestiegen, so dass die zu verteilenden Waren nicht mehr ausreichen. Mittlerweile sollen auch 100 geflüchtete Ukrainer zu den Berechtigten zählen.