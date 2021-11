„Carlo“ lässt sich nicht unterkriegen

Werther

Wenn die Bezeichnung Stehaufmännchen auf jemanden in Werther zutrifft, dann jedenfalls auch auf „Carlo“. Zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten seiner Schausteller-Branche kamen zwei persönliche Schicksalsschläge. Doch Usmar Carles, den alle eigentlich als „Carlo“ kennen, ist kämpferisch, will weiter an vielen Fronten aktiv bleiben. Vielleicht ja auch schon bald wieder in Werthers Innenstadt.

Von Volker Hagemann