Carportbrand greift auf Haus über

Ein brennendes Auto hat in Paderborn-Neuenbeken am frühen Samstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohngebäude über. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Großeinsatz der Feuerwehr am ersten Weihnachtsfeiertag in Paderborn-Neuenbeken

Einsatz am frühen Weihnachtsmorgen: In Paderborn-Neuenbeken hat ein Pkw gebrannt. Die Flammen griffen auf ein Carport, zwei Garagen und das Wohnhaus über.

Um 6.40 Uhr des ersten Weihnachtsfeiertages wurden die Einsatzkräfte in die Holtgrevenstraße des Paderborner Stadtteils Neuenbeken alarmiert. „Carportbrand“ lautete das Einsatzstichwort. Die Wehrleute der Wachen Nord und Süd sowie aus Neuenbeken und Benhausen rückten zu der Einsatzstelle an. Das betreffende Gebäude liegt am Ende einer Sackgasse mit Wendehammer. Dort brachten sich die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen in Stellung. Unter anderem kamen zwei Drehleitern zum Einsatz.