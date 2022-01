CDU Altenbeken will Kulturförderung ins Leben rufen

Die CDU Altenbeken möchte eine Kulturförderung ins Leben rufen und damit das Angebot an Kulturveranstaltungen in der Gemeinde stärken. Dafür sollen für das laufende Jahr 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Lütkemeier.

Kunst, Theater, Kabarett, Konzerte – die Bandbreite ist groß. Jeder, der in der Eggegemeinde ein Kulturprojekt auf die Beine stellen möchte, kann sich um die Förderung bewerben. Hierbei soll es sich um eine Projektförderung für Kulturprogramme handeln. „Es wird keine Gewinnfinanzierung, sondern eine prozentuale Beteiligung an den Kosten bis hin zur schwarzen Null“, erläutert Lütkemeier auf Anfrage: „Unser Ziel ist es, dass sich vielleicht ganz andere Vereine oder Akteure dazu entschließen, eine Idee umzusetzen, die sie normalerweise verworfen hätten, weil das Risiko zu hoch ist, dass diese sich nicht rechnet.“

Er betont, dass sich auch Organisatoren mit Projekten bewerben können, die erstmal ein hohes Risiko haben, am Ende aber Gewinn abwerfen. Dann müsse die Förderung im Nachhinein in der Höhe bis zur Null zurückgezahlt werden. Der Veranstalter muss nicht ins Minus gehen, betont Lütkemeier: „Der Fördertopf soll ein Möglichmacher sein und Planungssicherheit geben.“

Eine Richtlinie, nach welchen Kriterien die Kulturförderung ausgegeben werden soll, entwickelt die CDU derzeit in der Fraktion und will diese in der nächsten Umwelt-, Tourismus- und Kulturausschusssitzung am 2. Juni vorstellen und Änderungswünsche mit den Fraktionen diskutieren. Hierbei geht es um Aspekte wie Förderhöhe, Bewerbungszeitraum und Kriterien, nach denen gefördert wird. Den Antrag, 10.000 Euro für die Kulturförderung in den Haushalt einzustellen, stellt die CDU im Haupt- und Finanzausschuss am 10. Februar vor. Beginn ist um 18 Uhr.