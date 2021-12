CDU fordert Neustart in der Verkehrsdebatte

Die CDU lehnt den Nahverkehrsplan, der an diesem Donnerstag im Rat verabschiedet werden soll, ab. Stattdessen erneuert sie ihre Forderung nach einem ganzheitlichen Verkehrskonzept für Bielefeld, in dem alle Verkehrsträger Berücksichtigung finden.

Union lehnt den neuen Nahverkehrsplan ab – FDP will weg von „starren Zielvorgaben“

Die Union hat einen Antrag vorgelegt, in dem sie ein ganzheitliches Verkehrskonzept bis Sommer 2022 einfordert.

Die FDP will eine Abkehr der Bielefelder Politik vom sogenannten Modal Split. Für die weitere Verkehrsentwicklung in der Stadt soll nicht mehr an der starren Zielvorgabe von je 25 Prozent ÖPNV, Rad-, Fuß- und Autoverkehr festgehalten werden.