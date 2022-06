CDU gegen Drogenzentrum

Die alte Hauptpost an der Nahariyastraße: Bekommen schwer Drogensüchtige aus ganz OWL dort demnächst das Präparat Diamorphin verabreicht? Darüber steht das Sozialdezernat Bielefeld mit der Bezirksregierung Detmold in Verhandlungen.

Medikus behandel mit der Ersatzdroge Diamorphin, einer künstlich hergestellten Drogensubstanz, schwer suchtkranke Menschen, damit diese vom Heroin loskommen. Bereits seit Jahren begleite die CDU-Fraktion positiv das Drogenhilfezentrum an der Borsigstraße und die Drogenberatung an der August-Schroeder-Straße, die Bielefelder mit dem Mittel Methadon behandeln. Das an der an der alten Hauptpost Ecke Herforder Straße/Nahariyastraße geplante neue Angebot würde sich nicht nur auf die Bielefelder Bevölkerung beschränken.