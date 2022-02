CDU im Kreis Paderborn trauert um Gerhard Wächter

Die CDU im Kreis Paderborn trauert um ihren ehemaligen Parteifreund Gerhard Wächter, der am Samstag im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Der Diplom-Volkswirt aus Helmern gehörte von 2002 bis 2009 dem Deutschen Bundestag und von 1990 bis 2002 dem Landtag von Nordrhein-Westfalen an, wo er von 1995 bis 2000 stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses und von 2000 bis 2002 Verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion war.

Von 1984 bis 2002 saß Wächter im Kreistag und wirkte von 1989 bis 1990 im Rat der Stadt Bad Wünnenberg mit. Im Kreistag war er zudem von 1997 bis 2002 Vorsitzender der CDU-Fraktion. Bei der Bundestagswahl 2009 trat Wächter nicht erneut an. Ihm folgte Carsten Linnemann. Der CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer würdige Wächters Wirken:

„Ich bewundere die politische Lebensleistung von Gerd Wächter. Dreimal mit einem sehr guten Ergebnis direkt in den Landtag gewählt zu werden, trotzdem jedes Mal nur in der Opposition zu landen und dann weiter engagiert und motiviert Politik für Land und Wahlkreis zu machen, schafft nur, wer seine Heimat liebt.“

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier (CDU) sagte am Sonntagabend, die Nachricht vom Tod Wächters habe ihn hart getroffen: „Ich hatte als Stadtverbandschef in Salzkotten einen engen Draht zu Gerhard Wächter. Ich habe ihn als sehr sachlichen, kompetenten, bürgernahen und verlässlichen Politiker kennengelernt. Als Verkehrspolitischer Sprecher in Düsseldorf war sein Wort von Gewicht.“ Der ländliche Raum und seine Menschen seien für ihn immer wichtig gewesen.

Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, das Wächter 1974 als Diplom-Volkswirt beendete, leitete er von 1975 bis 1990 das Referat für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Katholischen Landvolkshochschule „Anton Heinen“ in Hardehausen. Gerhard Wächter war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder.