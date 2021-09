CDU lässt Federn, SPD legt leicht zu

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bleibt CDU-Hochburg, wenn auch nicht mehr so deutlich wie 2017. Bürgermeister und Wahlleiter Hubert Erichlandwehr (CDU) geht hart ins Gericht mit der CDU im Wahlkreis 136 Höxter-Gütersloh II und Lippe II, zu dem Schloß Holte-Stukenbrock erstmals gehört.

In Schloß Holte-Stukenbrock schlägt sich der Bundestrend nieder – FDP freut sich über stabiles Ergebnis, Grüne zufrieden

Es waren so viele Briefwähler, dass ein zusätzlicher Briefwahlbezirk 4 eingerichtet wurde. Es zählten aus (von links) Annette Klos-Steudel, Martina Demmer, Werner Thorwesten, Michael Ottenstroer, Stefanie Macintyre und Emine Bikliq.

„Die CDU hätte sich mit dem Kandidaten Christian Haase deutlicher in Schloß Holte-Stukenbrock platzieren müssen. Wir sind die zweitgrößte Stadt in diesem neuen Wahlkreis und fast genau so groß wie Höxter. Wir brauchen uns nicht verstecken.“