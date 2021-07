CDU lässt Wahlplakate in OWL drucken

Schloß Holte-Stukenbrock/Berlin

Die CDU startet die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs und hat am Dienstag ihre Wahlplakate vorgestellt.Hergestellt wurden die Plakate in Ostwestfalen-Lippe bei der Druckerei Bachmann in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh). Kritik an der Kampagne gibt es, weil zum Teil Mitarbeiterinnen der CDU-Zentrale oder deren Angehörige als Polizistin oder Familie abgebildet sind.

Hagen Strauß