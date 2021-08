CDU möchte Hecken an Parkplätzen

Das Spazierengehen in Paderborn soll noch schöner werden. Dafür setzt sich die CDU ein und forderte die Verwaltung in einem Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am vergangenen Donnerstag auf, ein Konzept zur Verschönerung der Promenade entlang des Inneren Rings zu erarbeiten.

Sie sei eine zentrale und viel genutzte Route und könne eine Aufwertung vertragen, meint die CDU. Sie denkt dabei an neue Blumenwiesen und Sträucher in dem Abschnitt vom Detmolder Tor bis zur Jugendherberge sowie im Bereich der dort gelegenen Kita. Die CDU schlägt darüber hinaus vor, entlang der beiden Paderhallen-Parkplätze Hecken zu pflanzen, „um den Blick auf die parkenden Autos durch einen Blick auf etwas Grünes zu ersetzen und somit den Wohlfühlfaktor beim Spaziergang zu steigern“.

Der klassische Spaziergang habe in der Corona-Pandemie an Beliebtheit und Bedeutung gewonnen, sagte Dietrich Honervogt: „Spaziergänge sind ein Muss, bei ihnen sieht man, wie sich die Stadt entwickelt.“ An einigen Stellen sei die Promenade in die Jahre gekommen. Der CDU-Antrag wurde einstimmig angenommen.