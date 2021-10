CDU-Nachwuchs fordert neue Spitze

Paderborn

Nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl fordert die Junge Union (JU) Ostwestfalen-Lippe inhaltliche und personelle Konsequenzen. „Was passiert ist, geht an unsere Existenz. Da ist jetzt Demut angesagt. Wenn wir so weitermachen, holen wir 2025 nur noch 20 Prozent“, sagte der mit 98,5 Prozent wiedergewählte JU-Bezirksvorsitzende Kevin Gniosdorz aus Bad Wünnenberg am Samstag bei der Versammlung der CDU-Nachwuchsorganisation in Paderborn.

Von Andreas Schnadwinkel