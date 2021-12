CDU und FDP streiten um Nebenstellen der Verwaltung

In einem Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen schlägt die Paderborner FDP vor, die Verwaltungsnebenstellen in Schloß Neuhaus und Elsen aufzugeben. Dieser Vorschlag stößt bei der CDU allerdings auf keinerlei Gegenliebe.

Nach Ansicht der FDP sind die beiden Nebenstellen „Relikte aus der Zeit der Gemeindegebietsreform in den 1970er Jahren“ und daher nicht mehr zeitgemäß. Beide Gebäude seien in einem schlechten Zustand und benötigten kurz- und mittelfristige Investitionen, um für ihren ursprünglichen Zweck nutzbar zu bleiben. „In Zeiten angespannter kommunaler Haushalte müssen alle Ausgaben und freiwilligen städtischen Leistungen auf den Prüfstand, dies gilt auch für liebgewonnene Dinosaurier“, heißt es in dem Antrag der FDP. Ferner sind die Liberalen der Meinung, dass die Digitalisierung und der weitgehende Umzug der Verwaltung an den Hoppenhof das Aufrechterhalten der beiden Nebenstellen nicht mehr notwendig machen.

MEHR ZUM THEMA Aussschuss dringt auf schnelle Wiedereröffnung – Stadt sieht plötzlich bauliche und technische Mängel Streit um Bürgerservice in Elsen

Im Falle der Schließung schlägt die FDP vor, das momentan ohnehin geschlossene Gebäude in Elsen der benachbarten Dionysius-Grundschule zur Verfügung zu stellen und das frei werdende Gebäude in Schloß Neuhaus zu veräußern. Die im Zuge der Aufrechterhaltung der Nebenstellen in 2011 eingeführten Parkgebühren in den Stadtteilen Schloß Neuhaus und Elsen würde die FDP dann gerne abgeschafft sehen.

Die CDU tritt diesem Vorschlag deutlich entgegen. In einer Pressemitteilung bezeichnet sie die FDP als „Totengräber der Verwaltungsnebenstellen“ und sieht in dem Antrag einen „deutlichen Affront gegen die ältere Bevölkerung“. „Nicht alle sind digital auf dem Stand, um von zu Hause aus alles erledigen zu können“, wird die Vorsitzende des Bezirksausschusses Elsen, Petra Eichstaedt, in der Mitteilung zitiert. Zudem verweist Eichstaedt darauf, dass nach den Erkenntnissen der Verwaltung die Nutzer nicht nur aus Elsen und Schloß Neuhaus, sondern auch aus Sande, Wewer oder der Stadtheide kommen.

Ihr Elsener Ratskollege Christian Rörig lässt auch in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses das FDP-Argument, die Verwaltungsnebenstelle könne das Raumproblem der Dionysiusschule lösen, nicht gelten. „Wenn das so einfach wäre, das Problem der wachsenden Zahl an Grundschülern in Elsen mit einem Handschlag zu lösen, dann benötigten wir in Elsen doch keinen Teilschulentwicklungsplan, dessen Aufstellung im Übrigen auch die FDP unterstützt hat.“

Der Fraktionsvorsitzende und Neuhäuser CDU-Ratsherr Markus Mertens merkt an, dass er als Ratsherr in Schloß Neuhaus regelmäßig den guten Zuspruch der Verwaltungsnebenstelle erlebe. „Man darf deswegen nicht verkennen, dass ein Bürgerbüro – wie auch immer es zukünftig aussehen und sich baulich entwickeln mag – ein sehr großer Frequenzbringer für den gesamten Ortskern und die dortige Geschäftswelt ist.“ Den Vorschlag der FDP sehe er daher als „Angriff gegen den Einzelhandel und die Attraktivität der Ortskerne und damit letztlich die Bürgerinnen und Bürger“. Dies sei ein „fatales Signal“.