CDU und SPD gegen Einfahrtsverbot in Schlangen

Schlangen

Die Verkehrswende ist in Schlangen angekommen, was sich auch an der Auslastung auf den Straßen und Fahrradwegen zeigt. CDU und SPD wollen in den kommenden Jahren mit Blick auf die Straßengestaltung und Verkehrsführung alle Teilnehmer im Blick zu behalten und gute Kompromisse finden. „Auch normale Radfahrer und Fußgänger seien in Schlangen immer noch weit verbreitet“, teilen beide Fraktionen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Von Sonja Möller