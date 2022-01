CDU und SPD legen Pläne für Neubaugelände vor

Wird frühere Förderschule und heutige Kreis-Impfstelle in Höxter-Lütmarsen bald abgerissen?

Höxter/Lütmarsen

Ist die Kreis-Impfstelle in der früheren Förderschule von Lütmarsen die letzte öffentliche Nutzung des Gebäudes? In der kommenden Ortsausschusssitzung am Donnerstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrgemeindehaus soll über einen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD diskutiert werden, der den Abriss des 60er-Jahre-Gebäudes und die Ausweisung neuer Bauplätze für Familien vorsieht.

rob