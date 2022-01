CDU will mehr Windkraft in Brakel

„In Sachen Windkraftanlagen ist Brakel das Schlusslicht im Kreis Höxter, doch das soll sich bald ändern“, kündigte Bürgermeister Hermann Temme bei der Vorstellung der Windkraftpläne des CDU-Stadtverbandes am Donnerstagnachmittag in Hampenhausen an. „Brakel hat als Klimaschutzkommune seit vielen Jahren konsequent und sehr erfolgreich den Ausbau der Erneuerungen Energien vorangetrieben. Mehr als 70 Prozent des Strombedarfs wird mittlerweile aus erneuerbaren Energien gedeckt“, ergänzte Hermann Steinhage, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Brakel. Er verwies auf die Biogasanlagen, die beispielsweise Schulzentrum und Schwimmbad heizen. Dennoch komme die Stadt an weiteren Windkraftanlagen nicht vorbei.

