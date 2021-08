CDU will verkehrsberuhigten Deipenweg

Mit der Forderung nach zusätzlichen Parkplätzen hat sich auch die CDU in die öffentliche Diskussion über den geplanten Bau von Doppel- und Reihenhäusern am Deipenweg eingebracht (wir berichteten zuletzt am Montag). Sie will im weiteren Verfahren der von der Wegener Massivhaus GmbH beantragten Bebauungsplanänderung in Mastbruch erreichen, dass neben dem einen pro Wohneinheit vorgesehen Bewohnerparkplatz auf dem Grundstück auch Stellplätze für Besucher geschaffen werden.

„Da sind wir optimistisch, dass es hier auch eine erforderliche Einigung von Bauherrn und Verwaltung geben kann“, ist CDU-Ratsfrau und Bezirksausschussvorsitzende Susanne Meiche zuversichtlich, macht aber deutlich, dass all diese Überlegungen obsolet sind, wenn der derzeit gültige Bebauungsplan nicht, wie beantragt, geändert werde.

Denn bei der Diskussion um die geplante neue Bebauung am Deipenweg sei zumindest zwischenzeitlich in Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, als handele es sich um einen Antrag eines Investors, der auf einem freien Feld die Genehmigung zum Bauen erreichen will, sagt Bauausschuss-Vorsitzender Dieter Honervogt (CDU). „Die direkten Nachbarn wussten dagegen immer, dass grundsätzlich eine Bebauung möglich ist, doch war man sich nicht über die weitreichenden Optionen des Bauherrn im Klaren.“

„Ich verstehe, dass man grundsätzlich zunächst mal davon ausgehen kann, dass es sich bei den insgesamt sieben im Bebauungsplan aus den 90er-Jahren festgelegten Flächen um Einfamilienhäuser handeln kann, zumal die damalige Begründung der Vorlagen Raum für solche Überlegungen lässt“, kann CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Mertens nachvollziehen, warum die Anwohner der Auffassung sind, dass erst der geänderte Plan mehr Wohneinheiten ermögliche. Schon jetzt könnten mehr als 30 Wohneinheiten in Form von Mehrfamilienhäusern entstehen. Das habe die Verwaltung auch den Anwohnern deutlich gemacht.

In Gesprächen mit dem Investor sei immer deutlich geworden, dass dieser auf jeden Fall am Grundstück festhalten wolle. Allerdings setzte dieser auf einzelne Doppel- oder Reihenhäuser. Das Festhalten am bestehenden B-Plan mit Mehrfamilienhäusern sei trotz deutlich mehr Wohneinheiten nur eine Ersatzlösung, die bei politischer Ablehnung des Änderungsantrags zum Tragen kommen könne.

Die CDU erwartet außerdem von der Stadtverwaltung, dass der sowieso geplante Ausbau des Abschnitts des Deipenweges erst dann umgesetzt werde, wenn die letzte Bautätigkeit abgeschlossen ist. Generell erwarte sie dort, auch wegen des zunehmenden Verkehrs, einen verkehrsberuhigten Bereich. Beim Termin in der Verwaltung sei Anwohnern und Politik deutlich geworden, dass wegen der Eigentumsverhältnisse auch in den Randbereichen zugunsten der Kommune ein vergleichsweise deutlich großzügigerer Straßenausbau möglich sei als sich der Abschnitt momentan darstellt. „Klar ist aber auch geworden, dass die Einfahrt in diesen Abschnitt des Deipenweges mit dem geschützten Baumbestand an der Westseite einer besonderen Planung und Umsetzung bedarf“, heißt es in der CDU-Mitteilung.