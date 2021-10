„Chance für einen Neubeginn“

Brakel

„Was hat Corona mit Wirtschaft und Kommunen gemacht“ – das ist das Thema des Wirtschaftstages, der an sich anlässlich des Annentages stattfindet. Nachdem dieser ausgefallen ist, wollen die Organisatoren gleichwohl nicht auf den Austausch verzichten und setzen in diesem Jahr bei der 21. Veranstaltung auf eine so genannte Hybrid-Veranstaltung. Sie beginnt am Freitag, 8. Oktober, um 18 Uhr.

Von Frank Spiegel