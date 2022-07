Chancen für Wäldchen steigen

Bielefeld: Initiative überreicht 500 Unterschriften für den Erhalt des Schlaudenbachwäldchens in Heepen

Bielefeld

In der Debatte, ob auf dem Areal des Schlaudenbachwäldchens an der Beckerstraße in Heepen eine Kindertagesstätte gebaut werden soll, scheinen die Chancen zu steigen, dass das Wäldchen möglicherweise doch erhalten werden könnte.

Von Hendrik Uffmann