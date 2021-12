Charity-Erlöse für Projekte in Madagaskar und Brasilien

Paderborn

Mit den Erlösen einer Charity-Aktion zum Liborifest will das Erzbistum Paderborn soziale Projekte in Madagaskar und Brasilien fördern. Mit einer Gesamtsumme von rund 40.000 Euro werden ein Brunnenbauprojekt auf Madagaskar und eine Suppenküche für Obdachlose in Brasilien unterstützt, wie das Erzbistum Paderborn am Mittwoch mitteilte.

Von epd