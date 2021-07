Chef-Chirurg mit neuen Ideen

Dr. Christian Jäger wird neuer Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Krankenhaus Lübbecke. Das hat der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken in seiner jüngsten Sitzung entschieden.

Dr. Christian Jäger wird seinen neuen Posten ab August wahrnehmen, kündigte die Geschäftsführerin des Krankenhauses, Tanja Nestler, an: „Mit Dr. Christian Jäger haben wir einen sehr erfahrenen, gleichzeitig auch jungen und sehr engagierten Direktor für unsere Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie gefunden. Er ist die ideale Besetzung für diese zentrale Position an unserem Krankenhaus und ein hervorragender Leiter des zweitgrößten Endoprothetikzentrums im Kreis Minden-Lübbecke.“

Der neue Klinikleiter freut sich auf seine Aufgabe: „Ich habe einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn in den Mühlenkreiskliniken verbracht und mich dort immer wohlgefühlt.“ Als besonders positiv empfinde er es, dass im Konzern nahezu alle Fachdisziplinen vorgehalten werden, was der Patientenversorgung zu Gute kommt. „In meinem Fachgebiet habe ich mit Professor Johannes Zeichen im Johannes-Wesling-Klinikum, Professor Christian Götze in der Auguste-Viktoria-Klinik und Dr. Mirko Schneider im Krankenhaus Bad Oeynhausen hochkarätige Ansprechpartner für Fragestellungen im Bereich des Schwerverletztenartenverfahren, des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung oder der Handchirurgie direkt in Reichweite“, sagt Dr. Jäger.

„ »Schwerpunkte meiner Arbeit sind sind zudem die Schulter- und Kniechirurgie sowie die Hand- und Fußchirurgie.« “ Dr. Christian Jäger

Für seinen Vorgänger Dr. Bernd Hillrichs, der nach 20 Jahren als Leiter der Lübbecker Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie in den Ruhestand gegangen ist, findet Dr. Jäger nur lobende Worte: „Er hat eine sehr gut aufgestellte Klinik mit sowohl unfallchirurgischem als auch orthopädischem Schwerpunkt und einem exzellent ausgebildeten und hochmotivierten Team geschmiedet“, sagt Dr. Jäger. Gleichzeitig will er in Lübbecke eigene Akzente setzen: „Ich möchte sowohl die Alterstraumatologie als auch die Sportorthopädie entwickeln. Schwerpunkte meiner Arbeit sind sind zudem die Schulter- und Kniechirurgie sowie die Hand- und Fußchirurgie.“

Auch neue Verfahren wie etwa die Knorpeltransplantation will der 49-jährige Chirurg in Lübbecke anbieten. Dabei werden Knorpelschäden insbesondere im Kniegelenk mit im Labor vermehrtem körpereigenen Knorpel behoben. Von dieser OP-Methode profitieren vor allem junge Patienten mit Sportverletzungen.

Lehr- und Wanderjahre

Dr. Christian Jäger hat die meiste Zeit seiner Ausbildung bei den Mühlenkreiskliniken verbracht. Seit seiner Approbation im Jahr 1999 hat er bis zum Jahr 2016 im Wesling-Klinikum bei Professor Volker Echtermeyer und später bei Professor Johannes Zeichen gearbeitet. Dabei war er unter anderem Leitender Notarzt im Kreis Minden-Lübbecke, Hauptoperateur im Endoprothetikzentrum und Arzt auf der Intensivstation. Im Jahr 2016 wechselte Dr. Jäger als Chefarzt ans Mathilden-Hospital nach Herford sowie anschließend an das St.-Josefs-Hospital nach Cloppenburg und das Brüderkrankenhaus St. Josef nach Paderborn. Lehr- und Wanderjahre nennt Dr. Jäger seine Tätigkeit in den vergangenen fünf Jahren: „Ich wollte mich gezielt weiterentwickeln und mein medizinisches Wissen auch außerhalb der Mühlenkreiskliniken erproben. Ich bin nun sehr dankbar, dass ich am Krankenhaus Lübbecke die Möglichkeit erhalte, eine großartige Klinik in einem solchen wunderbaren Klinikverbund führen zu dürfen“, sagt der neue Klinikdirektor, der mit seiner Familie in Hille wohnt.