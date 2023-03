Chefarzt gefeuert: Arbeitsgericht schlägt Vergleich vor

In der Auseinandersetzung zwischen dem Klinikum Lippe und dem entlassenen Chefarzt Prof. Thomas Brune hat das Arbeitsgericht Detmold am Freitag einen Vergleichsvorschlag gemacht.

Richter Timo Polnau regte im Gütetermin an, dass der Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik bis zum Eintritt in den Ruhestand am 30. September freigestellt wird und bis dahin weiter sein Gehalt bekommt. Beide Seiten signalisierten, sich das vorstellen zu können. Sie bekamen zwei Wochen Zeit, sich zu entscheiden.