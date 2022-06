Chefarzt hält Klinik-Neubau für notwendig

Lübbecke/Rahden

In der Diskussion um ein neues Krankenhaus Lübbecker Land meldet sich nun der aktuelle Ärztliche Direktor zu Wort. „Es ist eine einmalige Chance für die Zukunft der medizinischen Versorgung in unserer Region, dass ein Neubau mit einer so hohen Summe gefördert wird“, sagt Dr. Uwe Werner im Gespräch mit dieser Zeitung. Er verstehe nicht, warum so viele Menschen für eine Sanierung plädierten.

Von Friederike Niemeyer