Chor Rodnik bei der Herforder Kulturnacht von Anfang an dabei

Buntes Treiben in der Innenstadt – Veranstalter spricht von „vielen begeisterten Besuchern“

Herford

In Herford endete der Tag am Samstag bereits um 18 Uhr. Denn danach begann die 15. Kulturnacht, eröffnet von Bürgermeister Tim Kähler im Elsbachhaus. An neun Standorten unterhielten Künstlerinnen und Künstler der verschiedensten Metiers ihr Publikum. Und dabei verzichten alle Teilnehmer auf ihre Gagen, wie Kulturanker-Vorsitzender Rainer Brinckmann bei der Eröffnung betonte.

Von Stefan Wolff