Choräle zeugen von der Kraft der Weihnacht

Chor Ton-Art mit einem „Best of“ vor exklusivem Publikum in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

„Schön, dass Sie da sind. Schön, dass nicht zu viele da sind.“ Der Leiter des Chors Ton-Art, Dominik Mersch, zeigte gleich in seiner Begrüßung, dass er und der Chor hin- und hergerissen sind. Auftreten oder nicht? Ein Teil des Chors wollte endlich wieder vor Publikum singen. Und das tat er am Sonntagabend in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Von Monika Schönfeld