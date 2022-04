Chöre verleihen dem ökumenischen Gedanken Stimme

„Die Chorgemeinde der Kirche St. Heinrich in Sende hat seit mehr als sechs Monaten eine neue Chorleitung gesucht. Nach vielen Hoffnungen und Enttäuschungen haben wir jetzt eine Chorleitung“, sagt die Vorsitzende des Kirchenchors, Agnes Koch. Youna Park hat der Mitgliederversammlung inhaltliche und organisatorische Programme vorgestellt.

Der Kirchenchor geht optimistisch in die Zukunft und will auch neue gesangfreudige Menschen ansprechen. Wer dazukommen möchte, ist zu den Proben am Dienstagabend ab 20 Uhr in der St.-Heinrich-Kirche in Sende oder mittwochs ab 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche in Schloß Holte willkommen.

Die Kantorin der Evangelischen Kirche in Schloß Holte-Stukenbrock übernimmt den Kirchenchor zum 3. Mai neben dem Kirchenchor und Gospelchor.

90-minütige Chorproben am Dienstagabend ab 20 Uhr im Pfarrheim in Sende sind für die Zeiträume vom 3. Mai bis 18. Juni, 16. August bis 29. September und vom 18. Oktober bis 20. Dezember geplant. In den Schulferien finden keine Proben statt. Vom 21. bis 23. Oktober ist eine gemeinsame Chorfahrt der Katholischen Kirche St. Heinrich in Sende und der Evangelischen Kirche Schloß Holte-Stukenbrock nach Hermannsburg (Lüneburger Heide) geplant.

„Chor ist Gemeinschaft mit Freude am Singen und Begegnung“, sagt Youna Park. „Ein Austausch oder gemeinsame Konzerte mit den beiden Chören wären wünschenswert“, legt sie den Fokus auf Zusammenarbeit.

Für die Weiterentwicklung des Chors bietet sie Stimmbildung an. Die Proben beginnen mit leichten Bewegungsübungen und rund zehnminütigem Einsingen. „Bekannte Stücke wiederhole ich gerne. Einfache Lieder können an einem Abend eingeübt werden, für schwerere Stücke sind mehrere Proben erforderlich“, so die neue Chorleiterin. Es werden einfache dreistimmige Messen und einzelne Lieder für den Gottesdienst vorbereitet.

Für das kommende Jahr 2023 möchte Youna Park gern mit beiden Chören ein großes Konzert einstudieren. Es werden zwischendurch Auftritte in Pflegeheimen geplant.

Der Kirchenchor St. Heinrich Sende singt zu folgenden Messen: 21. August ab 11 Uhr in der St.-Heinrich-Kirche zu Maria Himmelfahrt, 31. Oktober ab 18 Uhr in der Versöhnungskirche zum Reformationsgottesdienst, am 1. November in der St.-Heinrich-Kirche Sende zu Allerheiligen und am 27. November ab 11 Uhr zum 1. Advent.