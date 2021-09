Christian Knies übernimmt

Delbrück-Westenholz

Nach dem Bundesköniginnentag, dem 100. Jubiläum der Bruderschaft sowie der Coronazeit ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um die Verantwortung in andere Hände zu geben und damit Platz für neue Impulse zu machen“, so hat Hubert Wiesing seinen Verzicht auf das Amt des Brudermeisters an der Spitze von 967 Westenholzer Schützen begründet. Zu seinem Nachfolger wählte die Generalversammlung Christian Knies. Hubert Wiesing wurde zum Ehrenbrudermeister ernannt.

Von Axel Langer