Christiana Bauer führt CDU in Bielefeld an

Der amtierende und am Freitagabend noch erkrankte Kreisvorsitzende Andreas Rüther hatte im November angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Eigentlich hätte der in Jöllenbeck wohnende und in Gütersloh arbeitende Sozialdezernent Henning Matthes ihm folgen sollen. Mit ihm hätte die CDU einen Mann an die Spitze stellen können, den sie zur Kommunalwahl 2025 als Oberbürgermeister-Kandidaten hätte präsentieren können. Doch zu solch weitreichenden Versprechungen ist die von starken Bezirksverbänden in Senne, Stieghorst, Brackwede, Jöllenbeck und Heepen geprägte Bielefelder CDU drei Jahre vor dieser Wahl offenbar noch nicht bereit gewesen. Worin wiederum die „persönlichen Gründe“ von Henning Matthes lagen, seine Kandidatur um den Kreisvorsitz Anfang März überraschend zurückzuziehen, wird vielleicht zu erfahren sein, wenn die Gütersloher CDU ihren Spitzenkandidaten präsentieren wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar